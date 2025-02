Meteo, Giuliacci annuncia l'arrivo di un "mix esplosivo": cosa accadrà sull'Italia

04 febbraio 2025 a

Attenzione al meteo. Il freddo e il gelo non spariranno facilmente, anzi, a quanto pare arriverà una nuova irruzione artica ad abbassare ulteriormente le temperature. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci attende davvero: "Uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione meteo di Febbraio riguarda l’arrivo di un flusso di aria fredda, atteso tra Giovedì 6 e Venerdì 7. Questo evento potrebbe portare un progressivo indebolimento dell’Anticiclone, favorendo l’ingresso di correnti instabili di origine atlantica. Se tale dinamica dovesse concretizzarsi, l’interazione tra l’aria fredda continentale e le correnti umide in arrivo dall’Oceano Atlantico potrebbe generare una fase perturbata intensa, con piogge diffuse e un calo termico significativo. La conseguenza diretta sarebbe un abbassamento della quota neve, che potrebbe raggiungere anche le colline, segnando un ritorno dell’Inverno con caratteristiche più rigide rispetto a quelle osservate nelle ultime settimane".

E ancora: "Se l’Alta Pressione dovesse cedere completamente, si creerebbero le condizioni per una configurazione atmosferica dinamica e instabile. In questo scenario, l’aria fredda orientale si scontrerebbe con le correnti atlantiche umide, dando vita a un mix esplosivo di fenomeni meteo. L'Italia si troverebbe esattamente tra queste due masse d’aria contrastanti, il che potrebbe tradursi in una forte instabilità atmosferica, con precipitazioni frequenti, episodi nevosi e venti sostenuti". Staremo a vedere.