Lorenzo Rovagnati, nessuna scatola nera sull'elicottero: il video e lo schianto a 500 metri nella nebbia

La fitta nebbia e forse un guasto: queste potrebbero essere le cause dell'incidente in elicottero che ha portato alla scomparsa dell'imprenditore Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonimo gruppo, e dei due piloti a bordo, Flavio Massa, 59 anni, e Leonardo Italiani di 30. Tutti e tre sarebbero morti sul colpo dopo la caduta del velivolo, avvenuta mercoledì 5 febbraio intorno alle 19 al castello di Castelguelfo di Noceto, vicino a Parma, nella tenuta della famiglia Rovagnati. L'elicottero andato distrutto nell'impatto col suolo era un Agusta Westland AW109.

Mentre sono in corso le indagini, intanto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha riscontrato come il velivolo non fosse dotato di scatola nera, che in ogni caso non è obbligatoria. Per permettere tutti i sopralluoghi e i rilievi necessari sull'incidente, l’area della tenuta Rovagnati è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Parma. A riprendere i primi secondi del decollo è stata una telecamera del castello. Da quelle immagini, come riporta il Corriere della Sera, sembrerebbe tutto regolare.

"Fin dalle prime ore abbiamo messo in campo il nostro reparto di eccellenza, il Ris di Parma. L'obiettivo è ricostruire esattamente la dinamica di questa tragedia, lo dobbiamo ai familiari delle vittime ai quali va tutto il nostro cordoglio", ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro, parlando con i giornalisti a Castelguelfo di Noceto. "L'impatto al suolo - ha poi aggiunto - è avvenuto a 4-500 metri dall'elisuperficie da cui l'elicottero era decollato poco prima".