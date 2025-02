Meteo, Giuliacci non ha dubbi: nuova pesante perturbazione, dove arriva il "treno di pioggia"

10 febbraio 2025 a

Pioggia e neve tornano a farsi sentire. Una nuova perturbazione pesantissima incombe sull'Italia. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiulaicci.it fa un quadro dettagliato di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore: "Nella giornata di mercoledì 12 febbraio sono attesi dei momenti piovosi in gran parte del Nord e, più giù, anche su Toscana, Umbria e Marche: piogge magari non intense e neanche particolarmente insistenti, ma comunque capaci di bagnare alcune fasi della giornata.

E anche in questo caso ci sarà spazio per delle nevicate, che imbiancheranno le zone alpine e appenniniche al di sopra di 800-1200 metri, quindi tenendosi ancora lontane dalle quote basse, perché le temperature faranno comunque registrare quasi dappertutto valori leggermente oltre la norma". E le temperature? "Rimane ancora incerta l'evoluzione nei giorni successivi, ma è in ogni caso probabile che il tempo rimanga nel complesso nuvoloso e a tratti piovoso, specie al Centro e al Nord, con occasione per altre nevicate, ma sempre a quote medio-alte: per il freddo intenso infatti ci sarà da aspettare ancora un po'". Insomma il quadro in rapida evoluzione parla di un inverno che non vuol mollare la prrsa sul nostro Paese. Vedremo che cosa acacdrà nelle prossime settimane.