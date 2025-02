Meteo, Mario Giuliacci: "Vortice di pioggia e neve". Ecco la data da cerchiare in rosso

11 febbraio 2025 a

Nonostante la settimana sia iniziata nel migliore dei modi, il maltempo non darà tregua alla nostra Penisola. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , presto gli italiani torneranno ad aprire l'ombrello. Oggi, lunedì 11 febbraio le piogge saranno davvero poche. Ma da domani tutto cambierà. Tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio una debole perturbazione atlantica riporterà un po' di pioggia su gran parte del Nord e del Centro Italia, con qualche nevicata sulle Alpi e sull'Appennino Settentrionale, sebbene solo a quote medio-alte. Ma il peggioramento che merita maggiore attenzione arriverà nella seconda parte della settimana, e potrebbe portare nuovamente piogge intense e abbondanti nevicate.

Venerdì 14 febbraio, a San Valentino, sarà attesa una perturbazione più vigorosa. Le piogge saranno diffuse e a tratti intense in Emilia Romagna e nelle regioni centrali. Poi, alla fine della giornata, si estenderanno anche a gran parte del Sud, mentre venti intensi spazzeranno gran parte dei nostri mari e fitte nevicate imbiancheranno l'Appennino Centrale e Settentrionale. I fiocchi imbiancheranno le montagne al di sopra dei 500-1000 metri: quindi anche in questo caso niente nevicate in pianura perché il freddo non sarà sufficientemente inteso. Il maltempo comunque non si esaurirà venerdì, e anzi la perturbazione farà sentire forte la sua presenza anche il giorno successivo.

Sabato 15 febbraio, invece, le piogge insisteranno su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con la neve che scenderà sull'Appennino Abruzzese e Molisano al di sopra dei 700-800 metri, mentre le montagne del Sud vedranno imbiancate solo le vette più alte. Se al Sud la neve si mostrerà timida, non altrettanto farà il vento, che soffierà impetuoso, dai quadranti settentrionali, su tutte le regioni meridionali. La fase di intenso maltempo sembra poi destinata a smorzarsi alla fine di sabato, per lasciare il posto a una domenica 16 febbraio sostanzialmente tranquilla.