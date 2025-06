Meteo-Giuliacci, "blocco Omega": caldo, dove si supereranno i 40 gradi

Ecco allora che l'alta pressione si spingerà ancora di più verso Nord coprendo gran parte del vecchio continente. Il risultato? Valori massimi di 30-33°C su Francia, Germania, Repubblica Ceca e Austria. Caldo intenso dunque in città come Parigi, Berlino, Monaco, Praga e Vienna.

Preparatevi al caldo estremo. Italia ed Europa verranno attraversate nuovamente dall'anticiclone africano. O meglio, quest'ultimo si rafforzerà ancora di più per poi toccare l’apice nel prossimo weekend. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci , il blocco Omega farà sì che l’area di alta pressione si trovi letteralmente schiacciata tra due depressioni acquisendo così la forma della lettera greca Omega. "Il nome di questa configurazione - si legge - indica la presenza di un vero e proprio blocco che non consente la libera circolazione delle perturbazioni da Ovest verso Est. Di conseguenza aumenta la stabilità e quindi i valori termici".

L’estate è arrivata in anticipo sull’Italia, con condizioni meteo tipicamente estive che stanno regal...

Ma l'Italia non sarà da meno: masse d’aria bollente avvolgeranno infatti tutta la nostra penisola. Non è escluso che si possa raggiungere massime di 40°C in Sardegna, mentre dai 33 ai 36°C sulle altre regioni. Qualche novità dalla prossima settimana con l’arrivo di qualche corrente più fresca.