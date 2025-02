Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9: è la più forte in zona dall'inizio del 2025

16 febbraio 2025 a

a

a

L'Italia trema ancora. Domenica 16 febbraio una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita nei Campi Flegrei e nelle aree e nei quartieri limitrofi di Napoli, da Agnano a Fuorigrotta, da Pianura a Soccavo. Quella avvenuta verso le 15.30 si tratta della scossa più forte in zona dall'inizio del 2025. L'epicentro è stato individuato nel mare davanti a Pozzuoli, a una profondità di 2,5 chilometri. In Prefettura a Napoli, in considerazione della portata dell'evento, il prefetto Michele di Bari ha subito convocato il tavolo per il monitoraggio della situazione in collegamento con i comuni. Mentre è già stata diramata la notizia che le suole rimarranno chiuse domani a Pozzuoli per permettere le verifiche sulle strutture scolastiche dopo la scossa.

A Napoli il Comune ha fatto sapere che "non si registrano problemi nelle strade né sono pervenute richieste ai vigili del fuoco". In ogni caso quanto accaduto nel pomeriggio di domenica non è stato l'unico evento della giornata.

Messina, fortissima scossa di terremoto: terrore e ansia, "magnitudo fino a 5.3"

Oltre quelli della notte, alle 17.18 del pomeriggio gli strumenti dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un'altra scossa di magnitudo 2.3. Eppure è stata la scossa di dopo pranzo quella che ha creato evidente apprensione nella popolazione: molte persone hanno raccontato di un forte tremore prolungato con un movimento di pareti e suppellettili, qualcuno ha così deciso di abbandonare prudentemente casa e di portarsi in strada.