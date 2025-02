Bagheria, sbranato da un branco di cani: la morte atroce di Salvatore Maggiore

17 febbraio 2025 a

a

a

Un 85enne è morto a Bagheria, nel Palermitano, dopo essere stato aggredito da alcuni cani. La vittima si chiamava Salvatore Maggiore. La tragedia è avvenuta in una zona di campagna in contrada Malfitano. Gli animali che lo hanno aggredito erano due, un maschio e una femmina di razza Corso e appartenevano al vicino.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, e la Polizia che indaga sulla vicenda. Un'altra tragedia dunque legata all'aggressività di alcuni cani che se mal gestiti possono diventare pericolosissimi.

La notizia della tragedia di Bagheria arriva il giorno dopo la tragica morte di una bambina ad Acerra. La piccolina aveva solo 9 mesi ed è stata sbranata da un pitbull mentre si trovava nel lettone con il padre e mentre la mamma era a lavoro in un locale. Subito dopo essersi svegliato il padre ha trovato la bimba in una pozza di sangue con ferite sul volto e sul corpo. Disperata la corsa in ospedale dove però non c'è stato nulla da fare. Su questa vicenda gli investigatori stanno cercando di far luce dato che di fatto in un primo momento ha affermato che la figlia fosse stata attaccata da un randagio, forse per difendere il suo cane, poi il crollo e l'ammissione: è stato il pitbull a ferirla a morte.