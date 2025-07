Caos Milano, ora Calenda guarda a destra

«Io penso che Sala debba andare avanti. Se poi la sua maggioranza, come sospetto, cercherà di bloccarlo e ocheggiare a ciò che dicono le procure, è chiaro che non ci sarebbero più le condizioni per restare. Questo rischio è molto forte». Parola di Carlo Calenda. Il leader di Azione è consapevole che il centrosinistra a trazione riformista è ormai un lontano ricordo ed è destinato a scomparire anche a Milano, laboratorio di quel renzismo di cui lo stesso Calenda è figlio. È ormai cosa nota che il capoluogo lombardo sia stato promesso da Elly Schlein a Pierfrancesco Majorino, suo uomo di fiducia in città e strenuo promotore dell’alleanza di sinistra-sinistra con Avs e grillini. In sostanza, la riscossa del partito del no, l’antitesi di ciò che rappresenta Milano. E il peggio del peggio secondo il “Calenda pensiero”. Che fare quindi?

L’assist, dopo la tempesta giudiziaria che si è abbattuta sulla Madonnina con lo scoppio dell’inchiesta sull’urbanistica, è prontamente arrivato da Antonio Tajani. Il vicepremier ha lanciato un appello ad Azione: trovare insieme al centrodestra un candidato civico per vincere Milano e sottrarla alla svolta massimalista di Pd e rossoverdi. Una prospettiva che intriga, ma non percorribile da un giorno all’altro. «Io pure penso che per Milano ci vorrà un candidato civico», è la risposta di Calenda intervenuto a Omnibus su La7.