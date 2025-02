Mario Giuliacci, la condanna-meteo: "Neve e pioggia in grandissima quantità"

19 febbraio 2025 a

Almeno per questa settimana, l'Italia riuscirà a scampare dalla morsa di pioggia e neve. Ma è ancora presto per cantare vittoria. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , una prima svolta - con il ritorno di pioggia e neve - sembra probabile all'inizio della prossima settimana. Quindi preparatevi a ritirare fuori ombrelli e abiti pesanti.

Sempre la prossima settimana, potrebbe tornare anche un po' di freddo vero ma, attenzione, non aspettatevi il gelo estremo che invece sta investendo il Nord America da una parte e l'Europa Orientale, perché le correnti gelide non sembrano destinate a raggiungere il nostro Paese.

Il freddo, però, non tornerà con la stessa forza di prima. Per la prossima settimana sono attese neve e pioggia in grandissima quantità. Dopo la prima perturbazione che, attesa intorno a martedì 25 febbraio, porterà gradualmente un peggioramento del tempo prima al Nord, poi al Centro e infine anche al Sud, sono attese infatti altre perturbazioni e quindi altro maltempo. Insomma, tra la fine di febbraio e i primi giorni i di marzo sarà tutto un via vai di perturbazioni che porteranno con insistenza le loro piogge sull'Italia, e in particolare al Nord, dove tra l'altro sono attese abbondanti nevicate, ma solo su Alpi e Appennino e a quote medio-alte perché il freddo probabilmente risulterà tutt'altro che intenso.