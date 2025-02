Covid, "scoperte inquietanti, andremo fino in fondo": FdI, bomba su Giuseppe Conte

19 febbraio 2025 a

a

a

"Miliardi di mascherine non conformi, pericolose per la salute, hanno circolato durante la pandemia. Dispositivi inutili, che non proteggevano dal contagio e che forse hanno persino favorito la diffusione del Covid": il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei lo ha scritto sul suo account X riferendosi a quanto emerso finora dal lavoro della commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid e sulle misure adottate per affrontarla. In quel periodo il presidente del Consiglio era Giuseppe Conte. Riferendosi ancora alle mascherine, Lisei ha aggiunto: "E chi le ha indossate? I nostri medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine. Questo è emerso oggi in #CommissioneCovid. Uno scandalo inaccettabile, un oltraggio alla sicurezza di chi era in prima linea. Vergognoso e indegno. La commissione procederà per fare piena chiarezza su tutto!".

Il suo messaggio è stato ricondiviso dall'account ufficiale del partito di Giorgia Meloni, che ha commentato: "La Commissione d'Inchiesta sul Covid continua a restituire notizie inquietanti circa le falle del sistema di gestione della pandemia e gli strumenti utilizzati, come le mascherine che risulterebbero non esser state a norma di legge. Il nostro lavoro andrà fino in fondo, nel pieno rispetto della verità, dei cittadini e delle vittime".

Nelle scorse ore, inoltre, FdI ha denunciato l'atteggiamento "ostruzionistico" delle opposizioni nei lavori della commissione. La capogruppo di FdI in commissione Alice Buonguerrieri, in particolare, ha dichiarato che "in ufficio di presidenza c'è stato il tentativo ostruzionistico del M5s, ad esempio con la richiesta di inviare alla Procura lo stenografico dell'audizione di Miguel Martina", l'ex funzionario dell'Agenzia delle dogane ascoltato ieri, "quando in realtà sono audizioni pubbliche". Secondo lei, si tratta di "una richiesta che pare nascondere il tentativo di esercitare pressioni su alcuni auditi scomodi. Il M5s non ha fatto la stessa richiesta sulle audizioni di Arcuri". Poi ha aggiunto: "Questa mattina il Pd ha rinnovato la richiesta di audire il magistrato della sentenza che ha condannato Presidenza consiglio e Ministero della salute a risarcire Jc electronics: pare un modo per revisionare un processo scomodo ma concluso in primo grado".

Il deputato di FdI Francesco Filini, invece, ha sottolineato che "la commissione purtroppo è partita con due anni di ritardo, ma sta velocemente recuperando il tempo perso: presieduta dal senatore Lisei, viene convocata almeno una volta a settimana, e segue un ritmo serrato di audizioni su tanti aspetti. Ci siamo concentrati soprattutto su una questione che non è stata raccontata bene, la maxicommessa di oltre 1,2 miliardi di euro di mascherine provenienti dalla Cina. Siamo determinati a fare luce e siamo contenti che ora anche le opposizione abbiano preso parte nella loro totalità alla commissione, mentre agli inizi una parte non partecipava. Credo sia un bel segnale, che anche loro vogliano fare luce sullo scandalo che c'è dietro".