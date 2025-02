Papa Francesco, tam-tam in Vaticano sulle dimissioni: "Se Ravasi sa qualcosa..."

20 febbraio 2025 a

Il cardinale Ravasi oggi non ha escluso che un giorno il Papa possa dimettersi. "Tutto è possibile ma io non so nulla, non ho ascoltato Ravasi, tutto è possibile. Stiamo vivendo tutto ciò con una certa preoccupazione", ha osservato il card. Jean Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, a margine di una iniziativa dedicata alla pace in Vaticano.

Anche l’arcivescovo di Barcellona, il card. Juan Josè Omella, ha osservato: "Se Ravasi sa qualcosa non so, io non lo so. Non sono un indovino, sappiamo che nella chiesa tutto è previsto, anche la rinuncia. Che farà Francesco? Neanche io so nulla e in questi giorni non ho parlato col Papa. Spesso perdiamo troppo tempo a fare ipotesi, viviamo questo momento e accogliamo ciò che viene senza avere paura. Spesso ci dimentichiamo il valore della vita. Le supposizioni non portano da nessuna parte". A frenare le voci di possibili passi indietro da parte del Papa per un peggioramento delle sue condizioni di salute è invece il cardinale Zuppi: "Siamo tutti preoccupati per il Papa, ma le cose che si dicono sono esattamente quelle che avvengono. Il fatto che il Papa abbia fatto colazione, abbia letto i giornali, abbia ricevuto delle persone vuol dire che siamo nella direzione giusta di un pieno recupero". Vedremo cosa accadrà.