Napoli, i maranza sono pronti a invadere il Sud: "Faremo un macello, sarà guerra"

La sfida sui social che fa tremare Napoli e i napoletani. Gruppi di maranza si sono detti pronti a prendersela con le comitive di giovani del Sud. E c'è anche una data: sabato 1° marzo. "Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra. Tutti con il Frecciarossa senza biglietto, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia...Faremo un macello e scapperanno tutti...perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord", uno dei tanti video che in questi giorni stanno affollando TikTok. Ed è anche arrivata la risposta: "Vi aspettiamo a braccia aperte".

Vista la portata del fenomeno maranza, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa - coordinatore provinciale di Napoli e Avellino - ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Decine di giovani e giovanissimi abbigliati come trapper e appartenenti a gruppi di maranza hanno lanciato sui social una sfida al Sud: 'Il primo marzo invaderemo Napoli… faremo un macello'. Sono questi i messaggi di violenza raccolti in decine di video su TikTok dove si annunciano risse di piazza, fra minacce e avvertimenti rivolti a ragazzi napoletani".

E ancora: "Una sfida che preoccupa sia perché da Napoli sono già arrivate le repliche ('Venite, vi aspettiamo, ma non vi servirà il biglietto di ritorno'), sia perché sabato 1 marzo si giocherà la sfida scudetto tra Napoli e Inter. Per questo, vista l'attenzione che la Lega e questo governo dimostrano sul tema delle baby gang, presenterò oggi stesso un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dobbiamo evitare che Napoli sia tenuta in scacco da questi 'fenomeni', soliti postare video carichi di odio e inni alla violenza, che minacciano seriamente la sicurezza nelle nostre città".