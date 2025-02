Papa Francesco, la bordata: "Allora mi ammalerò più spesso", bordata al Vaticano

28 febbraio 2025 a

Malato sì, ma il senso dell’umorismo Papa Francesco non l’ha perso. Da quel che trapela dall’Ospedale Gemelli di Roma, infatti, pare che Bergoglio, informato della presenza in prima fila dei cardinali più critici del suo pontificato alla recita dei rosari in Piazza San Pietro per la sua guarigione, abbia esclamato: “Se c’è voluta la mia malattia per riunire tutti in comunione fraterna, vorrà dire che mi ammalerò più spesso”.

Al Papa, secondo quanto riferisce il quotidiano romano Il Tempo, è stato riferito anche del dibattito pubblico che si è scatenato sulla partecipazione dei cardinali Gerhard Müller, Robert Sarah e Raymond Leo Burke, tre tra i più conservatori, oltre ad Angelo Becciu, coinvolto nello scandalo dell'acquisto di un immobile di lusso da 200 milioni di euro a Londra e precedentemente privato dei diritti e dei privilegi propri del cardinalato (tra cui l’ingresso in Conclave). Alcuni giornalisti vicini al Pontefice pare abbiano raccomandato a questi cardinali di “non pregare contro”, riprendendo un’altra delle battute di Papa Francesco, quando dice “pregate per me, ma a favore, non contro!”. Segnali positivi e umore buono di Bergoglio, che ha capito quanto affetto gli sia piovuto addosso da ogni parte del mondo e come la Chiesa si sia stretta intorno a lui, come Vicario di Cristo.

Lo stesso cardinal Becciu, rispondendo alle critiche per la sua presenza in Piazza San Pietro, ha dichiarato: “A proposito delle preghiere dei cardinali, non posso non manifestare il mio sdegno per quel che ho letto. La considero un’offesa gravissima. Non ho mai proferito non solo una frase, ma nemmeno una singola parola di critica verso il Papa. E tuttavia esprimere qualche idea da parte di alcuni cardinali non è andare contro il Santo Padre, ma aiutarlo nel suo governo. Nella Chiesa regna la libertà dei figli di Dio”. La notizia migliore, alla fine, arriva in tarda serata: il Papa vorrebbe recitare l’Angelus domenica mattina, dalla finestra della sua stanza al Gemelli.