Meteo, Mario Giuliacci: Italia spaccata in due, chi è condannato al freddo

03 marzo 2025

L'Italia potrà dire addio alle piogge per un po' a partire da oggi, lunedì 3 marzo. Si allontana dal Paese, infatti, la perturbazione che ci ha fatto compagnia per tutto il fine settimana. Prima di andare via, però, lascerà dietro di sé gli ultimi residui in termini di nuvolosità e piogge. Nei prossimi giorni, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, il marcato rialzo della pressione favorirà una situazione di tempo stabile e asciutto, con temperature in crescita e in alcuni casi anche al di sopra della norma. Tornando alla giornata di oggi, è previsto tempo in miglioramento. Tuttavia, non è escluso che in alcune zone ci siano gli ultimi rovesci.

Stando agli ultimi modelli previsionali, un po' di instabilità persisterà al Sud e sulle Isole, alternandosi però a momenti di tempo soleggiato. Potrà esserci qualche situazione di maltempo, ma con poche piogge e per lo più a carattere debole e isolato. Queste condizioni potrebbero interessare soprattutto la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Nel resto d'Italia il tempo sarà principalmente soleggiato, con il cielo che risulterà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Un miglioramento del tempo che, almeno al Centro-Nord, sarà accompagnato da un diffuso rialzo delle temperature, mentre al Sud e nelle Isole potrebbe verificarsi un leggero calo termico per via dei freddi venti settentrionali.