Meteo, il ribaltone di Mario Giuliacci: dove arriva la primavera anticipata

Le giornate calde e soleggiate sono un gustoso antipasto di quella che è a tutti gli effetti un assaggio della primavera del 2025. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, l'alta pressione sta consolidando la sua presenza sul Mediterraneo Centrale, con evidenti conseguenze anche in Italia, dove nella parte centrale della settimana le piogge risulteranno quasi del tutto assenti e le temperature saliranno su valori tipicamente primaverili.

Un quadro che si riflette, appunto, nella giornata di oggi, martedì 4 marzo. La nuvolosità residua presente all'estremo Sud e Isole non renderà necessario l'ombrello, mentre nel reso d'Italia il protagonista assoluto sarà il sole. Anche il vento risulterà in generale di debole intensità, fatta eccezione per le Isole Maggiori, spazzate da moderati venti orientali. La situazione di tempo stabile avrà un impatto anche sulle temperature.

Il sole, infatti, splenderà in gran parte della penisola. Le temperature massime sono attese in crescita quasi dappertutto, fatta eccezione per le Isole Maggiori, dove i venti orientali, relativamente freddi, impediranno alla colonnina di mercurio dei termometri di spingersi verso l'alto. Quindi un martedì con temperature in generale nella norma o leggermente al di sopra, e questo significa che, essendo oramai inizio marzo, la giornata avrà il sapore tipico di inizio primavera.