Il generale Vannacci contro Forza Italia, poi cancella tutto e accusa il suo staff: è bufera

Il generale Roberto Vannacci pubblica e poi rimuove un post sui social nel quale accusa Forza Italia di aver cambiato idea sulle auto elettriche nel corso degli anni. Subito dopo la condivisione di quel post, si è scatenata la polemica.

"Vannacci mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede? Oggi, sui suoi profili social, l'europarlamentare della Lega, in assenza di prove, attacca Forza Italia sostenendo che il nostro partito avrebbe cambiato posizione sul voto al bando delle auto diesel e benzina. Secondo lui, nel 2022 avremmo votato a favore. Sarebbe bastato controllare le liste di voto per verificare che la notizia è completamente falsa - aveva detto in mattinata dichiara la delegazione azzurra al parlamento europeo -. È evidente che Vannacci, destinato all'oblio, cerchi la menzogna per ottenere qualche minuto di visibilità. Ma con Forza Italia casca male: noi, a differenza sua, siamo sempre stati coerenti nella difesa delle imprese".

Poco dopo, ecco la giustificazione del generale ed europarlamentare della Lega. "Questa mattina sul mio profilo Facebook è stato pubblicato un post rimosso dopo pochissimo tempo - ha detto all'AdnKronos -. Si è trattato di un mero errore del mio staff, del quale tuttavia mi assumo ogni responsabilità, fuorviato da un articolo pubblicato l'8 giugno 2022 da Il Fatto Quotidiano in cui si affermava il voto favorevole di Forza Italia allo stop alle auto a benzina". E ancora: Nel mondo al contrario difficilmente si ammettono gli errori commessi, ma visto che il mio mondo è quello dritto non ho alcuna difficoltà a farlo".