Papa Francesco, lo sconcertante striscione apparso al Gemelli: si resta senza parole

06 marzo 2025 a

a

a

"Cercola sta pregando per te. Forza, alzati e cammina": questo quanto si legge su una bandiera della pace portata da un fedele della provincia di Napoli al Gemelli, l'ospedale romano in cui è ricoverato dallo scorso 14 febbraio Papa Francesco per una polmonite bilaterale. L'uomo, Emilio, ha scelto di mostrare così la sua vicinanza al Santo Padre. Addosso una maglietta con il volto di Bergoglio e un cappellino con lo stemma del Napoli. Piuttosto evidente il riferimento, nella frase messa sulla bandiera, alla storia di Lazzaro, il profeta morto e poi resuscitato per volere di Gesù.

Fuori dall'ospedale è arrivato nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo. "Voglio fare in bocca al lupo a Francesco, sono qui per pregare per lui", ha detto srotolando il manifesto portato da casa davanti alla statua di Giovanni Paolo II, all'ingresso del nosocomio, e distribuendo i suoi bigliettini.

Tuttavia, non c'era solo lui a mostrare vicinanza e a pregare per Bergoglio. Da giorni continua il via vai di persone che vogliono fare la loro parte: c'è chi si ferma per fare una preghiera e chi porta dei ceri. Tra questi, molti sono i laureandi dell'Università che, dopo la discussione della tesi, passano davanti alla statua per farsi delle foto e mandare un "saluto" al Papa. Una studentessa di medicina con la corona d'alloro in testa all'Ansa ha detto: "Ho ringraziato il Santo Padre. Questa mattina ho pregato affinché andasse tutto bene e ho avuto un ottimo risultato".