Meteo, Mario Giuliacci: eventi estremi nel weekend, ecco dove colpiranno

Weekend rovinato dalla pioggia in gran parte d'Italia: lo scrive il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it. Una nuova fase di maltempo caratterizzerà il fine settimana del 14-16 marzo. In particolare, una vasta area di bassa pressione, accompagnata da correnti in discesa dalle aree polari, si dirigerà verso l’Europa e verso il bacino del Mediterraneo passando dalla Porta del Rodano. A quel punto si formerà un ciclone che attirerà un flusso meridionale molto umido. "I venti miti ed il vapore acqueo andranno ad aumentare il sistema depressionario fornendogli tanta energia per la creazione di celle temporalesche e quindi tanta pioggia", spiega l'esperto.

La giornata peggiore è quella di oggi, venerdì 14 marzo: sono previsti, infatti, eventi estremi come nubifragi soprattutto sul Centro Nord, che sarà la zona più a rischio. Si potrebbero raggiungere anche i 200 mm di accumulo, in particolare sui rilievi del Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Diversa la situazione al Sud e in Sicilia e Sardegna, dove invece il richiamo di correnti meridionali porterà con sé masse d’aria calda sub-tropicale che faranno aumentare le temperature. Ci sarà, quindi, una sorta di anticipazione dell'estate.

Il maltempo al Nord proseguirà nella giornata di sabato 15 marzo, quando arriverà sull’Italia un nuovo ciclone. Temporali sono attesi soprattutto su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Allo stesso tempo, ci sarà anche un deciso calo delle temperature, con tanto di neve sulle Alpi a partire dai 1300 metri di altitudine. Al Sud e sulle due Isole Maggiori, invece, continueranno a esserci sole e caldo, tanto che si sfioreranno addirittura i 30°C in Sicilia. Il quadro meteorologico non sarà tanto diverso nella giornata di domenica 16 marzo, con maltempo al Nord-Ovest e sulle regioni del Centro, dove rimarrà elevato il rischio di fenomeni estremi come grandine e nubifragi. Mite e soleggiato il tempo al Sud e sulle Isole Maggiori.