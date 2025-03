Meteo, Giuliacci: quando crollano di 10 gradi le temperature, gelo in arrivo

17 marzo 2025 a

p>"Tra stasera e domani colpo di coda dell’inverno con un calo delle temperature di 10 gradi e qualche fiocco di neve sulle Alpi Occidentali in Piemonte e Valle d’Aosta a 800 metri così come tra Marche, Abruzzo e Molise sull’Appennino Centrale sempre tra gli 800 e i mille metri". Così all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ’iLMeteo.it’, "Dal tardo pomeriggio di oggi arrivano i venti freddi dai Balcani e portano un colpo di cosa invernale - continua Tedici - ma già dal pomeriggio di domani torna il sole quasi ovunque per quattro giorni. Quindi per l’Equinozio di primavera ci sarà il sole, per poi peggiorare di nuovo sabato. Fine settimana infatti di pioggia, e in particolare sembra nelle stesse zone già colpite dalle alluvioni: Liguria, Toscana Emilia Romagna. Tra martedì e mercoledì anche qualche timida gelata tardiva in Val Padana e sulle valli del centro".

E di fatto la tendenza viene confermata anche da colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega: "Dalla settimana della pioggia alla settimana del freddo il passo è breve, e ce lo dimostra quanto accadrà dei prossimi giorni, con il piovoso e temperato flusso atlantico che lascerà il posto a fredde e relativamente asciutte correnti artiche. Nella prima parte della nuova settimana infatti un nucleo di aria molto fredda, di origine artica, scivolerà sui Balcani, e con le sue avanguardie invaderà anche la nostra Penisola, causando un sensibile abbassamento delle temperature che si avvertirà soprattutto nel versante adriatico. Rispetto a quanto previsto fino a qualche giorno fa, la fase fredda non sarà del tutto asciutta: un po' di piogge e nevicate in effetti ci saranno, specie tra lunedì e martedì".