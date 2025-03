Meteo, Mario Giuliacci: "Il ciclone porta nubifragi e allagamenti". Ecco dove si scatena l'inferno

19 marzo 2025 a

a

a

Nonostante questa settimana sia iniziata all'insegna del bel tempo, del sole e delle temperature primaverili, è ancora presto per dare l'addio al freddo. Secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , il prossimo settimana - tra la giornata di sabato 22 e domenica 23 marzo - un ciclone giungerà sull’Italia portando piogge intense con rischio di nubifragi. L’origine di questo scenario lo vedremo nella seconda parte di questa settimana nella quale avremo una serie di cicloni in discesa dall’Oceano Atlantico diretti verso l’Europa e verso il bacino del Mediterraneo.

Queste correnti sul nostro mare contribuiranno alla formazione di un ciclone che, richiamando intense e umide correnti meridionali, aumenterà il contrasto tra masse d’aria diverse. Avremo così uno scenario in grado di portare piogge abbondanti, possibili nubifragi e rischio allagamento. Nella giornata di sabato 22 marzo le zone coinvolte nell’ondata di maltempo saranno quelle del Nord-ovest, in particolare su Piemonte, Liguria e Toscana c’è il rischio di raggiungere i 150-200 mm di accumulo in poche ore. In un secondo momento il maltempo si estenderà sul resto del Nord Italia, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna dove avremo piogge diffuse.

Il giorno seguente, domenica 23 marzo, avremo il maltempo sempre concentrato sul Nord Italia grazie a un approfondimento del ciclone. Occorrerà tenere monitorata questa fase perché le scorse settimane sono state molto piovose e i terreni risultano già saturi quindi aumenta la possibilità di assistere ad allagamenti e alluvioni lampo.