FdI, bagarre in Campodiglio: "Il Comune non è il bancomat del Pd"

Succede di tutto in Campidoglio. Nella mattinata di giovedì 20 marzo è esplosa la bagarre: nell'Aula Giulio Cesare del Comune di Roma Fratelli d'Italia ha protestato contro il sindaco Roberto Gualtieri. Al centro la piazza pro-Europa organizzata da Michele Serra di Repubblica e pagata dal Campidoglio, ossia dai contribuenti. Durante l'assemblea un gruppo di persone appartenenti a FdI si sono presentate con tanto di slogan "Roma Libera". Così hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino. Successivamente ecco srotolare anche un manifesto con sopra scritto "Gualtieri vergogna Capitale".

"Ridate i soldi ai romani - hanno gridato - il Comune non è il bancomat del Pd, vergogna vergogna". E ancora: "Siamo in Aula a rappresentare la nostra indignazione rispetto alle spese sostenute da Roma Capitale per l'organizzazione della manifestazione - ha affermato a margine dell'iniziativa il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della federazione romana Marco Perissa -. In una città in crisi, con le strade devastate, i trasporti pubblici al collasso e i cittadini in difficoltà - ha aggiunto - un buon padre di famiglia toglie il pane ai propri figli per offrire la cena ai suoi amici d'infanzia. Non funziona così, non si può più fare, Roma non è cosa loro".

Michele Serra in piazza? Hanno pagato i romano: una bomba su Gualtieri e Pd

Infine, attraverso una nota, Rachele Mussolini e Francesco Carpano hanno fatto sapere di attendere "il controllo di legittimità amministrativa degli atti che hanno portato all'organizzazione della manifestazione, dei quali si occuperanno tribunali ed enti competenti, ma nel frattempo invitiamo il sindaco a porsi la domanda alla quale tanti romani hanno già la risposta: il Comune dovrebbe erogare servizi essenziali, oggi carenti, non organizzare manifestazioni di parte con i soldi destinati ai servizi di tutti. Nel frattempo il Campidoglio restituisca tale somma ai cittadini e li destini alla loro naturale vocazione, ossia l'interesse pubblico".