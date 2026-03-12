Garlasco, trema la mamma di Sempio: "Chiusi per ferie", clamoroso colpo di scena

Durante un servizio trasmesso su Mattino 5, una negoziante della zona ha però smentito la versione: il suo esercizio commerciale non era chiuso solo per il riposo settimanale del lunedì, ma per ferie estive. “Quel giorno eravamo in ferie”, ha spiegato l’esercente ai microfoni della trasmissione. “Eravamo al mare, sui lidi ferraresi. Facevamo 15 giorni di ferie ad agosto”. La commerciante ha ribadito che il negozio era completamente chiuso e che lei stessa si trovava fuori città. “Eravamo proprio chiusi, non c’eravamo. Nel negozio di allora la via era quella, ma io all’epoca ero al mare”.

Nel racconto di Daniela Ferrari, invece, viene indicata proprio Gambolò come luogo in cui si sarebbe recata per fare acquisti quella mattina. Una circostanza che, secondo la negoziante, non troverebbe riscontro diretto.“Se è venuta qui – ha aggiunto – comunque avrebbe trovato chiuso, perché io ero via”.

La commerciante ha inoltre ricordato come, all’epoca, la situazione fosse piuttosto diffusa nella zona: molti esercizi commerciali osservavano il riposo del lunedì mattina e, nel periodo di Ferragosto, i negozi rimanevano chiusi per ferie. “Noi ad agosto facevamo sempre i 15 giorni. Quel 13 agosto non eravamo chiusi solo perché era lunedì, ma proprio per ferie”.Alla domanda se avesse mai visto personalmente la madre di Sempio nel suo negozio, la risposta è stata negativa.Queste dichiarazioni aggiungono un ulteriore elemento di incertezza all’alibi della famiglia Sempio, già al vaglio della Procura di Pavia per incongruenze nei tracciati telefonici, negli sms e in altri dettagli emersi nelle indagini bis.