Chiara Poggi, "analisi dei barattoli di yogurt e the". Cosa cerca la Procura. Sempio: "Mai una relazione con lei"

"Non c'è mai stata una relazione con Chiara Poggi". Lo ribadisce Andea Sempio, indagato per concorso in omicidio con ignoti o con Alberto Stasi, alla trasmissione Quarto grado di Rete 4. Stasi è il fidanzato della 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua villetta di Garlasco ed è l'unico condannato, a 16 anni di carcere.

La riapertura dell'inchiesta da parte della Procura di Pavia, che ha di nuovo puntato i fari sull'amico d'infanzia di Marco Poggi, fratello di Chiara, ha riportato l'attenzione su Sempio, oggi 37enne e 19enne all'epoca dei fatti, e già indagato (e archiviato) nel 2017. Tra lui e Chiara, spiega, "non c'è mai stato nessun contatto personale non solo fisico, ma non c'è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un'uscita con amici. Non c'è e non ci può essere. Io non c'entro assolutamente nulla con il fatto. In questa vicenda, non ho nessun peso sulla coscienza, non ho nulla da tenere nascosto, non ho segreti. Sono contento che le autorità vadano a indagare, a scavare il più possibile. Non c'è nulla, guardino tutto, va benissimo. Facciano tutto quello che devono fare, così da chiarire una volta per tutte la mia posizione".

Gli inquirenti hanno imposto il test del Dna per confermare che il materiale genetico presente sotto le unghie di Chiara sia di Sempio: "Frequentavo la casa, quindi - ha spiegato il giovane - dovessero trovare delle mie tracce, Dna, impronte... frequentavo la casa, cioè ero lì nei giorni precedenti, andavo lì con Marco. Quindi se ci fossero mie tracce, non sarei stupito. Quello che mi dà da pensare è che, adesso, dicano Dna probabilmente da contatto. Però, dico: se fosse Dna da contatto, allora non dovrebbe esserci una parte minima e infinitesimale. Mi aspetterei una quantità sostanziosa, ben evidente".

Nel frattempo, emerge come nella lista stilata dalla Procura di Pavia per un maxi-incidente probatorio con analisi genetiche a tappeto risultino anche oggetti trovati in casa quella mattina di 17 anni fa, nella casa o nella pattumiera: un barattolo di tè freddo vuoto, un vasetto di yogurt, una confezione di cereali da colazione.