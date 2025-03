Garlasco, interrogatori anche per le cugine Cappa

Dopo 18 anni un supertestimone ha tirato in ballo Stefania Cappa. Si tratta di una delle due gemelle cugine di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo stesso nome era stato fatto da un altro testimone, che poi però aveva subito ritrattato.

Come riporta il Settimanale Giallo, il supertestimone ha dichiarato di aver visto Stefania Cappa la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. Ma la diretta interessata ha sempre sostenuto di essere stata in casa tutta la mattina. Per questo la procura di Pavia risentirà lei, la sorella e la sua famiglia, in un nuovo giro di interrogatori.