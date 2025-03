Uno zainetto sulle spalle e la giacca a vento nero. I capelli biondi tagliati corti. Le telecamere della trasmissione tivù Mattino cinque intercettano Alberto Stasi fuori dal carcere milanese di Bollate. È appena uscito per andare al lavoro: dal gennaio del 2023, infatti, può lasciare il penitenziario per svolgere altrove mansioni contabili e amministrative, una misura decisa per buona condotta. Sorride. Sembra leggermente infastidito, ma usa un tono pacato: «Se è stato trovato del dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara ci sarà un motivo e quindi bisognerà approfondire tutto», dice. Da qualche settimana non si parla altro che del “caso Garlasco”. Di quell’omicidio di diciotto anni fa, nella cittadina del Pavese, per cui Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di detenzione anche se a breve potrebbe beneficiare del regime di semilibertà. «Sto bene, grazie», risponde alla cronista che lo ferma per qualche istante, «ma per favore fammi andare che non ho molto tempo». Le condizioni per poter lavorare all’esterno sono assai stringenti.

Eppure il fidanzato di Chiara che all’epoca dei fatti aveva appena 23 anni e oggi ne ha 41, subito dopo, anche in virtù di una certa insistenza da parte dell’inviata televisiva che lo incalza con una domanda diretta («Continui a professarti innocente» per il delitto?), ribadisce: «Sì, certo». Specifica anche che con Sempio «non si siamo mai conosciuti». Affermazioni brevi, tuttavia puntuali. Che vengono subito riprese dai media e che non passano inosservate. Ambienti vicini alla magistratura di sorveglianza, riportano le agenzia di stampa, fanno notare che a Stasi converrebbe non fare dichiarazioni proprio in relazione alla possibilità che ha di lasciare Bollate con la semilibertà (domanda che, peraltro, non ha ancora ufficialmente presentato).