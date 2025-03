Meteo, impulso d'aria fredda e raffiche di vento: weekend da dimenticare

Si avvicina il weekend e si compulsano le previsioni: che tempo farà? Una risposta arriva direttamente dagli esperti di 3bMeteo, secondo i quali il fine settimana porterà con sé un nuovo impulso di aria fredda e instabile proveniente dal Nord Europa, che si unirà al vortice già presente sulle regioni meridionali fino a venerdì. Questo determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse zone del Paese.

Le regioni adriatiche saranno tra le più colpite, con piogge e rovesci già nelle prime ore di sabato, destinati a intensificarsi progressivamente, in particolare sul settore centro-meridionale, dove non si escludono episodi temporaleschi. Sull'Appennino settentrionale la neve potrebbe scendere oltre i 1400-1600 metri di altezza. Anche le regioni nordorientali e l'Emilia Romagna potrebbero essere interessate da precipitazioni, mentre al Centro-Sud e in Sardegna l'instabilità si manterrà attiva. Nel Nordovest, invece, il tempo si presenterà più variabile, sebbene non siano esclusi fenomeni locali.

La presenza di una circolazione di bassa pressione sul Sud Italia continuerà a favorire condizioni di variabilità, con rovesci intermittenti sulle regioni meridionali e lungo il medio Adriatico. Tuttavia, si alterneranno momenti di pioggia a schiarite. Al contrario, sul Settentrione e sulle regioni del medio-alto Tirreno il tempo risulterà più stabile e soleggiato.

Nel corso del weekend, il vento sarà un altro protagonista, con "frequenti raffiche di vento dai quadranti settentrionali". In particolare, il Maestrale soffierà con intensità in Sardegna sabato, causando possibili mareggiate lungo le coste esposte. L'afflusso di correnti più fredde porterà a "un calo delle temperature sabato su gran parte d'Italia, specie al Centro-Sud". Tuttavia, con l'arrivo di un anticiclone dall'Europa centro-occidentale, domenica si assisterà a un progressivo rialzo termico, in particolare al Nordovest, dove il clima assumerà caratteristiche più primaverili.