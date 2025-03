Garlasco, il supertestimone sulle sorelle Cappa: che cosa ha visto

Come riporta l'ultimo numero del settimanale Giallo, il supertestimone ha dichiarato di aver visto Stefania Cappa vicino all'abitazione di Chiara Poggi la mattina del delitto, il 13 agosto 2007. E non è un dettaglio da poco, dato che contraddice la versione presentata dalla diretta interessata. Stefania, infatti, ha sempre sostenuto di essere rimasta a casa tutto il tempo , senza mai uscire.

Ma non è la prima volta che il nome di Stefania Cappa viene indicato dagli inquirenti. Un altro testimone, tal Marco Muschitta, aveva raccontato che la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi, tra le 9.30 e le 10, mentre stava effettuando un controllo alle centrali dell’acqua a Garlasco, in via Pavia, vicino alla casa di via Pascoli, aveva notato una bicicletta. Una versione che poi venne ritrattata dallo stesso Muschitta, che ammise di essersi inventato tutto.