Meteo, Mario Giuliacci non lascia scampo: ecco dove piove nel weekend

L’Italia continua a essere interessata da un’intensa fase di maltempo, con precipitazioni abbondanti e venti sostenuti. Anche il fine settimana sarà contraddistinto da queste condizioni instabili, ma all’orizzonte - spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale - si profila un cambiamento significativo: nel corso della prossima settimana, infatti, l’anticiclone africano si espanderà verso il Mediterraneo, portando un miglioramento delle condizioni meteo.

Clicca qui per accedere al sito di Mario Giuliacci

Sabato 29 marzo sarà una giornata segnata da temporali, che si concentreranno in particolare sul Nord-Est, su alcune zone del Centro e lungo il versante tirrenico meridionale. I rovesci saranno generalmente di breve durata, ma in alcuni casi potranno assumere carattere di grandinata. Le Alpi orientali si copriranno di neve a partire dai 1400 metri, mentre sull’Appennino le nevicate interesseranno quote più elevate. Nel Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con la possibilità di qualche precipitazione serale sulla Sardegna e sulla Sicilia. I venti di Maestrale soffieranno con intensità su gran parte della penisola, con raffiche che nelle zone tirreniche potranno superare i 100 km/h.

Domenica 30 marzo si assisterà a un miglioramento generale grazie allo spostamento del ciclone verso sud, permettendo così il ritorno del sole, soprattutto al Centro-Nord. Le temperature massime saliranno fino a sfiorare i 20 °C. Tuttavia, alcune piogge potranno ancora interessare il Sud, le regioni adriatiche centrali e la Sardegna.

Anche lunedì 31 marzo permarranno residue precipitazioni, specialmente al Sud e sulla Sicilia, mentre sul resto del Paese il cielo sarà più sereno. La circolazione di venti settentrionali determinerà un abbassamento delle temperature anche nelle regioni meridionali. A partire da martedì 1° aprile, l’anticiclone si affermerà con maggiore decisione su gran parte del Mediterraneo, estendendosi fino all’Europa centrale. Le temperature saranno in aumento, con massime che supereranno i 20 °C al Nord. Tuttavia, lungo il versante adriatico e al Sud non si escludono temporali isolati a causa dell’influenza di un ciclone in evoluzione sulla Grecia.