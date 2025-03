Carta d'identità, cambia tutto: cosa prevedono le nuove regole

Cambia tutto per passaporti e carte d'identità. I nuovi passaporti con micropocessore con dati biometrici - quindi con fotografia e impronte digitali - non saranno più rinnovabili. A scadenza, quindi, andranno richiesti ex novo. Le carte d'identità, invece, diventano valide per l'espatrio - anche fuori dall'Ue - grazie a nuovi accordi bilaterali. Queste sono alcune delle novità introdotte nel disegno di legge collegato alla Manovra 2025 e arrivato il 28 marzo in Consiglio dei ministri.

Cambia tutto anche per le sanzioni. Secondo le nuove disposizioni, si ritoccano le multe per chi lascia il Paese sprovvisto di un passaporto valido. Vengono così adattate all'andamento dell'inflazione, depenalizzando alcune infrazioni minori. Discorso diverso per il documento d'identità. In caso di impedimenti legali all’espatrio, verrà apposta sul documento un’annotazione che avverte l’impossibilità di utilizzarlo per l’espatrio.