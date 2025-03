Brescia, auto travolge cinque moto: dramma sul Lago

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di domenica lungo la statale 45 bis Gardesana Ovest, all’altezza di Prevalle, in provincia di Brescia. Un’automobile ha travolto cinque motociclette che procedevano in direzione opposta su questa strada che collega la città al lago di Garda. Otto persone sono rimaste coinvolte, tra cui due motociclisti in condizioni critiche.

Il violento scontro ha avuto conseguenze particolarmente gravi per uno dei centauri, che ha subito lesioni molto serie. Diversi i feriti: per due di loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, mentre altri tre sono stati classificati in codice giallo e uno in codice verde. Le moto facevano parte di un gruppo di nove veicoli che stavano viaggiando insieme quando l’auto, uscendo da una galleria e affrontando una curva, le ha investite.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma la violenza dell’impatto ha lasciato il segno sulla comunità locale. Dopo le operazioni di soccorso e i rilievi, la statale è stata riaperta al traffico, ma la vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada, spesso frequentato da motociclisti e automobilisti.