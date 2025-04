Askatasuna, al presidio pro-centro sociale anche Alleanza Verdi e Sinistra italiana

Sono 28 gli attivisti del centro sociale Askatasuna a processo. L'accusa? A sedici di loro associazione per delinquere. Quanto basta a scatenare un presidio di fronte al Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino. La protesta, denominata "Associazione per resistere", vede la partecipazione di oltre un centinaio di persone, dal movimento No Tav agli ambientalisti di Extinction Rebellion, passando dai collettivi di lotta per la casa a quelli universitari.

Ma non è tutto, perché a questi si aggiungono alcuni partiti della sinistra radicale, come Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista. "L'unica sentenza è continuare a lottare contro guerra e criminalizzazione del dissenso" si legge in uno striscione tenuto in mano dagli autonomi, che annunciano partiranno in corteo dopo la sentenza. Nel frattempo i manifestanti hanno occupato la carreggiata, bloccando il traffico in via Falcone dove c'è l'ingresso del Palazzo di giustizia. Sono numerose sul posto le forze dell'ordine.