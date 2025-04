Padova, lezione-choc agli studenti: "Se vi drogate finite così"

Padova. Il teatro dell’istituto Don Bosco è gremito di ragazzini. Sono trecento studenti di questa scuola paritaria salesiana che frequentano le classi terza, quarta e quinta superiore. C’è un silenzio che in classe si ottiene raramente. Il direttore dell’unità di Medicina legale e di Scienze forensi, il professore dell’università di Pavia Giovanni Cecchetto, è sul palco con un microfono in mano. Dietro di lui, sullo schermo, compaiono alcune immagini. «Sapete cos’hanno in comune questi quattro giovani ragazzi? La droga e me», dice, mentre proietta delle fotografie. Reali, vere. Sono scattate a quattro cadaveri di altrettanti giovani.

«Hanno la vostra età», spiega Cecchetto, «e sono finiti sul mio tavolo autoptico. Tra loro c’è chi ha assunto droga anche solo una volta nella vita. Sono morti. La mia intenzione è quella di spaventarvi». Su quei corpi segnati da una morte troppo prematura si vedono, nitidi, i dettagli anatomici che nemmeno i telefilm polizieschi passano in prima serata: ulcere gangrenose, cuori spolpati da un’endocardite, cervelli che sembrano spugne strizzate, gambe con fasciti necrotizzanti. I sedicenni, i diciottenni in prima fila non bisbigliano. Quello che stanno guardando non è né un film né un documentario. Ed è proprio questo, probabilmente, che cattura la loro attenzione.