Mark Samson, la piadina subito dopo l'omicidio di Ilaria Sula

Il gip sottolinea anche che lui con l'amica di Ilaria parla di " questioni superficiali e banali (come il compleanno del ragazzo dell'amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza). Non si pone alcuno scrupolo nell'inviare al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fittiziamente provenienti dalla figlia. Stessa cosa fa con le amiche di lei, fingendosi Ilaria, illudendole che l'amica fosse ancora viva. Colpisce il fatto che fa tutto questo sin da subito". Dopo il delitto, insomma, il giovane avrebbe mostrato autocontrollo e lucidità.

"Dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere" di Ilaria Sula , Mark Antony Samson è andato a "mangiare una piadina" con una amica di Ilaria Sula con cui "ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza": questo quanto si legge nell'ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma. Il ragazzo, 23 anni, è accusato di avere ucciso la sua ex, studentessa di 22 anni, di aver chiuso il suo corpo in una valigia e di averlo poi gettato in un dirupo.

"Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito", scrive ancora il giudice, secondo cui l'impianto accusatorio è "granitico". Nel corso dell'interrogatorio l'indagato "fa più fatica a riportare il contenuto delle chat che Ilaria ha avuto con altri ragazzi, piuttosto che nel raccontare cosa sia successo la mattina del 26 marzo. La sua sofferenza - scrive il gip - è per 'avere perso una parte di sé, la ragione per cui lui sorrideva e che gli faceva sempre compagnia', oltre al fatto che 'gli amici non avrebbero più visto il Mark di sempre che conoscono tutti' piuttosto che per il dolore per una ragazza di 22 anni che ha perso la vita, a causa sua, unicamente perché voleva fare altre esperienze e conoscenze".