Ilaria Sula, la mamma dell'ex confessa: "Ho aiutato mio figlio a pulire il sangue"

"Ho aiutato mio figlio a pulire le macchie di sangue in casa": ha confessato Nors Marlapz, la madre di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso l'ex fidanzata, Ilaria Sula, nel suo appartamento a Roma, per poi chiudere il suo corpo in una valigia e gettarlo in un dirupo. La donna risulta sotto accusa per concorso in occultamento di cadavere, delitto che prevede fino a tre anni di carcere.

L'interrogatorio in Questura a Roma è durato 4 ore, anche per la necessaria presenza del traduttore, a cui la donna aveva chiesto di essere sottoposta. Poi, alla fine delle dichiarazioni e delle risposte alle domande del pm Maria Perna, le sarebbe stata formalizzata l’iscrizione per concorso in occultamento di cadavere. Per quanto riguarda il figlio di 23 anni, nella sua ordinanza di arresto, il Gip ne ha sottolineato la "freddezza" e l'"insensibilità" nel colpire di sorpresa e "brutalmente una persona che si fidava di lui".