"Prese 700 lame": Visintin, che cosa succede adesso

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich ora nel registro degli indagati per la morte della consorte, è partito questa mattina dalla sua casa di Trieste per la Carinzia, nel Sud dell’Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. Lo ha detto ai giornalisti che lo ha raggiunto telefonicamente. Ha detto di aver andare a Villaco per riposarsi e per stare con gli amici di sempre. Ha pure aggiunto di non essere preoccupato per questa la vicenda che secondo lui è stata ingigantita.