Alessandro Coatti fatto a pezzi in Colombia, "c'è la pista omofoba"

Si sta seguendo anche la pista dell'omofobia nel caso di Alessandro Coatti, il biologo di Alfonsine in provincia di Ravenna scomparso sabato 5 aprile in Colombia dopo essere uscito dall'hotel in cui alloggiava a Santa Marta. L'uomo è stato ucciso e poi fatto a pezzi, con le parti del suo corpo che sono state ritrovate successivamente in varie parti della città.

Secondo l'ambasciatore italiano a Bogotà Giancarlo Maria Curcio, si potrebbe trattare di "un crimine d'odio o di un incontro finito male. La Colombia è tollerante, c'è il matrimonio egualitario, ma certi casi non sono infrequenti". I narcos o i paramilitari, "sono un'altra ipotesi, anche se loro hanno altre modalità", dice il diplomatico al Corriere della Sera.