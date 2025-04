Papa Francesco, la "cura Bergoglio"? L'Italia è meno cristiana

La religione è materia dello spirito e ogni pretesa di pesarla può dare solo risultati incompleti. I grandi numeri, però, sono ancora il modo migliore per capire quanto una comunità si riconosce in una fede. E in Italia gli indicatori sono abbondanti e accurati: ogni anno sappiamo con precisione quanti contribuenti hanno firmato per dare l’Otto per mille alla Conferenza episcopale, quante coppie si sono sposate con rito religioso e quanti italiani hanno dichiarato di essere andati a messa ogni domenica. Questi numeri non dicono tutto, ma dicono molto. E vanno tutti nella stessa direzione: negli anni del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, eletto papa il 13 marzo del 2013, il distacco degli italiani dalla Chiesa cattolica ha subìto una forte accelerazione. Sono accaduti fenomeni impensabili sino a pochi anni prima. Uno su tutti: gli italiani che non partecipano mai a una funzione religiosa sono diventati molti di più di quelli che lo fanno con regolarità.

Francesco – come mostrano anche le reazioni di queste ore - è stato apprezzato da coloro che non mettevano piede in chiesa da decenni, e la sua predicazione e la sua simpatia, sotto questo aspetto, non hanno avuto effetti. Se l’obiettivo del “papa pop” e di chi lo ha eletto era invertire il processo di scristianizzazione degli italiani, o almeno rallentarlo, è fallito. I soldi, lo «sterco del demonio», sono un buon punto di partenza per capire ciò che è successo.