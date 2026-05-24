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Garlasco, "Sei andato al sexy shop?": la chat con Chiara che può ribaltare tutto

domenica 24 maggio 2026
Garlasco, "Sei andato al sexy shop?": la chat con Chiara che può ribaltare tutto

1' di lettura

Nel nuovo capitolo dell’informativa finale dei Carabinieri di Milano sul caso Garlasco emerge un’analisi approfondita del rapporto tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, basata sulle chat e i messaggi recuperati.Tra questi, una frase inviata da Chiara a Stasi quando lui era a Londra una decina di giorni prima dell’omicidio: “Sei andato nel sexy shop che abbiamo visto insieme?”.

Gli investigatori sottolineano la totale assenza di movente per Alberto Stasi. Dopo aver ricostruito le accuse contro il nuovo indagato Andrea Sempio, i carabinieri scrivono che per Stasi “non è mai stato cristallizzato non solo il movente, ma almeno un contesto ipotizzabile nel quale possa essere maturata una rabbia omicidiaria così cieca”.

Al contrario, le chat MSN del settembre 2006, come riporta ilGiorno,  e i messaggi successivi dimostrano “in maniera incontrovertibile” che i due vivevano la relazione “con totale complicità affettiva e sessuale”. Chiara era perfettamente consapevole che Alberto guardasse abitualmente materiale pornografico, senza mostrare alcuna disapprovazione o tensione. L’argomento veniva affrontato con naturalezza tra i due.Secondo i carabinieri, questi elementi oggettivi, tratti direttamente dagli scambi privati, ricostruiscono un rapporto sereno e complice, ben diverso da qualsiasi ipotesi di rancore o crisi profonda che potesse sfociare in un omicidio. Queste chat rappresentano il penultimo capitolo prima delle conclusioni dell’informativa, con Andrea Sempio che resta in secondo piano rispetto all’analisi del rapporto tra Chiara e Stasi.

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