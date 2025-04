Conclave, "un Papa italiano?": le parole pesantissime del cardinale Marx

Il cardinale tedesco Reinhard Marx è esponente del C9, il "consiglio ristretto" del Pontefice. Insomma, una delle voci più influenti in Vaticano. Con Papa Francesco, ammette, "non eravamo sempre d'accordo ma sempre ho potuto esprimere la mia opinione". Non è dato tra i papabili, ma forse proprio per questo la sua parola sul Conclave che inizierà tra pochi giorni è decisamente pesante.

"Il prossimo Papa italiano? È tutto aperto. Non è una questione di lingua, Paese o cultura. Non è questione che sia conservatore o progressista. È una questione di credibilità e di dialogo. Deve aver chiara l'importanza del Vangelo in tutto il mondo. Deve avere una visione universale", spiega l'arcivescovo di Monaco in un incontro con i giornalisti a Villa Mater Dei a Roma, nel giorno dei funerali di Bergoglio. Il Santo Padre argentino, sottolinea, "dava questi impulsi e il nuovo Papa dovrebbe essere in questo solco di credibilità. Deve sapere comunicare con la gente. È una questione di guardare il Vangelo".