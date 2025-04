Finale Emilia, comandante della polizia positivo all'alcoltest: patente ritirata

Piccolo imprevisto per Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di Finale Emilia. L'agente modenese è stato fermato dai carabinieri martedì 22 aprile. Fin qui nulla di strano se non fosse che si trattava di un controllo di routine. La sorpresa però è arrivata con l'alcoltest. Stando alla ricostruzione, era l'ora di pranzo di martedì 22 aprile, il giorno dopo i festeggiamenti di Pasquetta. Il comandante è uscito dal bar e si è messo alla guida. Non era in servizio, ma indossava ancora la divisa. Pochi metri ed è subito stato fermato da un posto di blocco dei carabinieri di Cento (Ferrara).

Risultato? Ferioli è stato trovato positivo, con un tasso alcolemico compreso tra i 0.5 e i 0.8 grammi/litro. Ecco allora che il comandante, visto che la legge è uguale per tutti, è stato multato e gli sono stati tolti 10 punti dalla patente, che poi è stata ritirata. Quest'ultima - riporta Il Corriere della Sera - sarà sospesa per un periodo che va da tre a sei mesi. Dato che il valore era inferiore agli 0.8 grammi/litro, la sanzione rimane amministrativa.