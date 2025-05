Cina, due missili sul prossimo Conclave

Sul Conclave aleggia l'Accordo segreto e provvisorio con la Repubblica popolare cinese. Non a caso, mentre i cardinali a Roma si preparano a eleggere il nuovo Papa, il Partito comunista ne approfitta per nominare due vescovi. Uno come ausiliare a Shanghai, l’altro nella provincia dell’Henan. Stando a quanto fatto trapelare da Asia News, la procedura è avvenuta in piena violazione dell’intesa siglata fra Pechino e Roma. Ossia, vengono convocate assemblee costituite da sacerdoti, religiosi e laici ben selezionati per ratificare scelte calate dall’alto.

Successivamente - spiega Il Foglio - una volta approvato il nominativo, lo si presenta alla Santa Sede e il Papa poi deve decidere se accettare o meno la scelta. Questa volta però la strada è in salita. Si tratta infatti di due nomine problematiche. La prima riguarda la diocesi di Shanghai, dove nel 2023 si procedette a informare Roma che era stato nominato vescovo mons. Shen Bin e costringendo di fatto il Pontefice a dare il suo assenso pena problemi ben maggiori.