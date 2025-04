Giuseppe Conte, una ridicola rosicata su Meloni: "Non vende il Colosseo"

Non c'è nulla da fare. Pure Giuseppi che tanto amava Trump quando aveva le chiappe sulla poltrona di palazzo Chigi ora che fa? Rosica e insulta Meloni dopo il viaggio negli Usa. In tanti hanno sottolineato il palese successo della premier negli Stati Uniti con un risultato tangibile e concreto portato a casa: l'Italia è al centro dell'Europa per negoziare sui dazi. Infatti il presidente degli Stati Uniti sarà a Roma su invito di Meloni per trattare con Bruxelles.

Andrea Delmastro non le manda a dire. In qualunque modo si voglia leggere il vertice tra Meloni e Trump alla Casa Bianca...

E adesso vi diamo conto dello sfogo di Conte sui social che ha quasi il sapore di una barzelletta (rabbiosa). Ecco cosa ha scritto: "Trump-Meloni 2-0. Più spese militari e più gas dagli Stati Uniti, il tutto a caro prezzo per le tasche degli italiani. In compenso Meloni non ha ceduto alcun pezzo del Colosseo. Penso che a cittadini, lavoratori e imprenditori italiani convenga travestirsi da Biden o da Trump a seconda delle stagioni per ottenere qualche misura da Meloni anche per sanità, carobollette, scuola ed altre emergenze quotidiane". Ma che vertice ha visto? Le parole di Conte sono letteralmente campate in aria. E l'ex premier forse, spiazzato dall'enorme successo di Meloni, disperatamente prova a serrare i ranghi dei grillini. Ma a quanto pare il tentativo del leader M5s è destinato ad avere risultati miseri. Inutile dire che sui