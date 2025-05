Conclave, la diretta: attesa per l'Extra Omens. Curiosità e statistiche

Alle 16.30 di oggi, mercoledì 7 maggio, il via al Conclave chiamata a eleggere il nuovo Papa dopo Francesco. La giornata dei cardinali elettori è cominciata alle 10, nella basilica di San Pietro, con la messa Pro eligendo Romano Pontifice. Dalle 15 sono previsti la disattivazione degli impianti di trasmissione per cellulari in tutto il Vaticano e il "sequestro" ai porporati di telefoni, pc e tablet. E' vietato, infatti, ogni contatto con l'esterno. Alle 16.30 la prima sessione di voto in Cappella Sistina. Oggi è prevista una sola votazione, di sera, con la prima fumata attesa per le 19: se non sarà bianca, si proseguirà con 4 votazioni al giorno sia giovedì 8 che venerdì 9 maggio. Segui la diretta di liberoquotidiano.it.

Ore 16.15 - Le litanie dei santi fino alla Sistina

Alle 16.15 i cardinali si ritrovano nella Cappella Paolina, alla Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, da dove cantano le litanie dei santi. Qui partirà la processione verso la Cappella Sistina. Dopo il canto del 'Veni creator' e l'invocazione dello Spirito Santo i 133 cardinali elettori pronunceranno il giuramento. Il maestro delle cerimonie pontificie, mons. Diego Ravelli, arcivescovo ma non un cardinale, pronuncia l''Extra omnes', 'fuori tutti'.

Ore 15.51 - L'extra omnes

Alle 16.30 si chiudono le porte della Cappella Sistina. "Extra omnes" in latino significa "fuori tutti": al momento dell'avvio ufficiale del Conclave, i non chiamati all'elezione devono uscire dalla Sistina, le porte si chiudono e i lavori iniziano.

Ore 15.40 - L'ex compagno di scuola di Parolin: "L'ho sentito, cosa mi ha detto"

"A Parolin ho scritto l'ultima volta ieri pomeriggio, dicendogli che speravo che qualunque cosa avvenisse saremmo rimasti negli stessi rapporti. Lui mi ha risposto stamattina, alle 7.51, mi ha detto 'grazie per quello che mi dici, è il mio ultimo messaggio prima di entrare in Conclave'. E poi mi ha scritto 'a presto', e questo mi rincuora sui tempi del Conclave". Lo racconta a Rai Radio1, ospite di un Giorno da Pecora, Roberto Apo Ambrosi, ex compagno di scuola del card. Pietro Parolin, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ore 15.11 - Grande attesa, curiosità e il più giovane

C'è molta attesa per l'apertura del Conclave si si aprirà oggi alle 16,30. A chiudere i battenti della Cappella Sistina, dopo l'Extra omnes - Fuori tutti - il card. Geoirge Jacob Koovakad: 51 anni, è l'ultimo cardinale dell'ordine dei diaconi. La processione partirà da Casa Santa Marta verso la Sistina alle 15,30 e sarà accompagnata dal canto delle Litanie dei Santi e dall'invocazione allo Spirito Santo. Con l'ingresso in Cappella e il giuramento inizia ufficialmente il Conclave che porterà all'elezione del nuovo Successore di Pietro dopo la morte di Papa Francesco. Il più giovane dei 133 cardinali elettori ha 45 anni, il più anziano 79 e arrivano da 70 Paesi del mondo. L'australiano cardinale Mikola Bychok è il più giovane mentre il più anziano è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra. 33 cardinali elettori appartengono a famiglie religiose: 5 sono salesiani, 4 Francescani minori e gesuiti 3 i francescani conventuali, 2 redentoristi e uno della famiglia degli agostiniani, dei frati minori cappuccini, dei carmelitani scalzi, dei cistercensi, dei clarettiani, dei lazzaristi, dei missionari della consolata, dei missionari del Sacro Cuore di Gesù, degli scalabriani e uno spiritano. Dei 133 cardinali elettori 53 sono europei, 37 americani (16 America del Nord, 4 America Centrale, 17 America del Sud), 23 asiatici, 18 africani e 4 australiani.

Ore 14.31 - Il cardinale Koovakad chiuderà le porte della Sistina

A chiudere i battenti della Cappella Sistina, dopo l'Extra omnes, sarà il cardinale 51enne Geoirge Jacob Koovakad: si tratta dell'ultimo cardinale dell'ordine dei diaconi di origini indiane.

Ore 13.55 - Il questore di Roma: "Per il Conclave dispositivo di sicurezza imponente e capillare"

"Ci aspettano giornate impegnative, il dispositivo di sicurezza che abbiamo pianificato è importante e imponente, capillare sul territorio. Come più volte detto, è un'attività di messa in sicurezza dello scenario operativo che parte dalle periferie e poi si concentra maggiormente nei luoghi dove si svolge l'evento. Stiamo lavorando con il senso dell'insieme con tutti gli apparati dello Stato insieme alla Protezione civile, al volontariato e alle autorità vaticane. Ci sono le condizioni affinché anche questa fase della elezione e dell'intronizzazione del nuovo pontefice siano affiancate dalle giuste esigenze di sicurezza che tutti noi auspichiamo", ha detto il questore di Roma Roberto Massucci intervenendo alla presentazione del primo rapporto Univ-Censis "La sicurezza fuori casa-il ruolo della vigilanza privata per la sicurezza e il benessere degli italiani" nella sede di Confcommercio a Roma.

Ore 13.08 - Terminata la messa pro eligendo a San Pietro

È terminata nella basilica di San Pietro la messa "pro eligendo romano pontifice", la celebrazione presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, con la quale tradizionalmente si invoca lo Spirito Santo per il conclave che comincerà oggi pomeriggio.