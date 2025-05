Garlasco, Massimo Lovati: "Chiara Poggi uccisa da un sicario"

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, intervenendo a La vita in diretta, ha difeso con decisione il suo assistito, indagato nuovamente per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Lovati ha dichiarato di puntare solo a dimostrare l’innocenza di Sempio, ignorando le sue dichiarazioni e ipotizzando che Chiara sia stata uccisa da un sicario perché “scomoda”. "Non mi interessa cosa dice il mio assistito, non ci parlo. Punto solo a dimostrarne l’innocenza", tuona. Poi aggiunge: "Chiara Poggi è stata uccisa perché scomoda. È stato un sicario". Parole che aprono scenari inimmaginabili su questo delitto.

Al centro della nuova inchiesta, come è noto, c’è un’impronta palmare destra, rilevata nel 2007 dal Ris di Parma vicino al corpo della vittima, ma all’epoca non attribuita. Grazie ai progressi nelle analisi di impronte e DNA, la Procura di Pavia ritiene ora questa traccia significativa, potenzialmente capace di cambiare la narrazione del caso. La difesa di Sempio, però, nega che l’impronta sia riconducibile a lui e sostiene l’assenza di prove concrete.