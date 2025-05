Garlasco, il ruolo delle mamme di Chiara, Stasi e Sempio

Rosa Preda, la mamma di Chiara Poggi , ha dimostrato fin da subito una forza non indifferente quando, a 255 giorni dall’uccisione di sua figlia trovata trucidata in casa - ha deciso, d’accordo con il marito, di restare a vivere nella stessa villetta di via Pascoli «perché qui c’è Chiara e non potevamo abbandonarla. Non abbiamo mai pensato nemmeno un minuto di trasferirci», ha spiegato poco tempo fa.

Assediata dai fotografi e dalle telecamere per anni, ha sempre tenuto un profilo basso, composto, chiedendo rispetto per la propria famiglia (l’altro figlio, Marco, si è trasferito a Mestre) e per il ricordo di Chiara vivendo il dolore in maniera composta, quasi intima. Pur senza mai nascondere le proprie convinzioni durante tutte le fasi del processo, però: secondo lei l’assassino di sua figlia è Alberto Stasi, l’allora fidanzato, giudicato colpevole nel 2015 in via definitiva a 16 anni di carcere. L’ha ripetuto dopo le prime assoluzioni («Non cambio idea, è stato lui»), dopo la condanna, quando poco fa gli è stata concessa la semilibertà («Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai») e soprattutto oggi, con il caso riaperto dalle nuove indagini che mettono sotto accusa Andrea Sempio.

CONVINZIONI E CHIUSURE

«La verità sull’omicidio è già scritta. Queste nuove ipotesi investigative sono stravaganti. Siamo ancora una volta basiti. Il condannato è Alberto Stasi. E lo è in via definitiva», ha chiarito Rosa Preda con fermezza - e pure un pizzico di stizza- nelle ultime settimane, evidenziando una determinazione che non tutti hanno capito. E suscitando anche qualche perplessità: ma come - si sono chiesti in molti - la famiglia di una ragazza uccisa non dovrebbe solo sperare nella verità, qualunque essa sia? La mamma di Chiara, però, va capita. Ha impiegato anni per imparare a convivere con la morte della figlia, ha sopportato la pressante invadenza mediatica e quando, finalmente, era tornata a una vita normale è ripartito tutto da capo: oggi, a distanza di 18 anni, si ritrova ancora sotto casa gente che si fa selfie davanti alla villetta dell’omicidio e, ogni volta che accende la tv, vede l’immagine di Chiara. Devastante.

La chiusura di Rosa Preda nei confronti del condannato è stata ed è totale, anche adesso che la mamma di Alberto ha allungato una mano in cerca di un contatto. «Io, da parte mia, mi potrei avvicinare - ha detto nei giorni scorsi Elisabetta Ligabò parlando dei genitori di Chiara-, ma da parte loro non c’è questa disponibilità. Cosa faccio? Vado a sbattere contro un muro? Se una persona non ti vuole più incontrare, non la puoi obbligare. Io non ho provato ad incontrarli, ma sarei pronta a farlo». Lei, la madre di Stasi, in questi 18 anni ha vissuto un dolore diverso, forse meno viscerale ma più rabbioso: suo figlio, che si è sempre dichiarato innocente, è stato condannato a 16 anni di carcere, dopo un processo controverso con sentenze a capriola, e ha già trascorso 10 anni in cella. Lei l’ha sempre difeso, con forza. «Alberto è in carcere da otto mesi. E se lo meritasse, credetemi, lo sopporterei - disse in un’intervista nel 2016 -. Ma io sono certa che lui è innocente e sono anche certa che qualcuno sa la verità ma non la dice. Mi rivolgo direttamente a chi sta custodendo questo terribile segreto: parlate, vi prego. Non vi chiedo di mettere a rischio la vostra vita. Non pretendo che siate coraggiosi: ci sono molti modi anonimi per farmi arrivare informazioni e notizie».