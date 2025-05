Garlasco, l'impronta insanguinata sul pigiama di Chiara Poggi? Può essere decisiva

La difesa di Andrea Sempio potrebbe servirsi delle tracce trovate sul pigiama di Chiara Poggi - finora mai analizzate perché compromesse - per scagionarlo. L'indagato, infatti, dovrà spiegare agli inquirenti cosa ci faceva la sua impronta palmare - la cosiddetta traccia numero 33 - sul muro vicino a dove è stato rinvenuto il cadavere della vittima. Nella traccia, che la Procura di Pavia attribuisce a Sempio, non è stato trovato sangue. Eppure, quando Alberto Stasi venne condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, i giudici d'Appello di Milano sostennero che l'assassino avesse quasi certamente le mani insanguinate .

Ma le impronte non furono mai analizzate. Il motivo? Perché "la maglia arrivava al medico legale completamente intrisa di sangue". Tutto ciò dimostra "il fatto che l'assassino si fosse appunto sporcato le mani, e avesse pertanto avuto la necessità di andare a lavarsele in bagno, necessità che nei precedenti giudizi non era stata data per certa". Come spiega Today.it, secondo i genetisti della difesa di Stasi - che hanno chiesto alla Procura di rianalizzare l'impronta - oggi ci sono però" strumenti sensibili al Dna perché è cambiata la chimica dei reagenti".