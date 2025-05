Andrea Sempio, sospetti sulla "traccia 33": "Si è sporto dalle scale per vedere il corpo"

Proseguono le indagini sulla "traccia 33", quella attribuita ad Andrea Sempio e trovata sul muro che porta alla taverna della villetta di Garlasco. Proprio lì in fondo è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Impronta di cui al momento si hanno solo le immagini. La nuova tesi è che l'amico di Marco Poggi, indagato in concorso, potrebbe non aver sceso i gradini ma si sarebbe solo sporto. Ipotesi, questa, compatibile col fatto che, come accertato dalle precedenti indagini, non sono state rilevate impronte insanguinate di scarpe dell'assassino sugli scalini verso il basso.

Di quella manata da giorni si sta cercando negli archivi del Ris l'involucro con l'intonaco grattato dal muro all'epoca dei rilievi. L'obiettivo è quello di estrapolare tracce biologiche. La manata - è quello che vanno ipotizzando - potrebbe essere stata lasciata appoggiando, da in cima alle scale, il palmo sulla parete, al massimo scendendo anche solo un gradino.