L'Occidente che cancella sé stesso

Tra 48 ore ai Fori Imperiali sfileranno uomini e donne in divisa che servono la Patria, le tribune saranno gremite, decine di migliaia di italiani applaudiranno. Dovrebbe essere un momento corale, senza divisioni politiche, ma a quanto pare c’è uno strisciante sentimento contro i militari, le forze dell’ordine, chiunque indossi la divisa e faccia il suo dovere per rendere la nostra vita quotidiana più sicura. L’ultimo caso è quello di Magenta, dove in una scuola è stata sbarrata la porta ai Bersaglieri chiamati a parlare agli studenti della loro esperienza. Nell’album della mia famiglia c’è una foto di mio padre con il cappello del Bersagliere, per me la sua foto in bianco e nero di quel ragazzo è indelebile. Un mio prozio, il fratello di mio nonno paterno, un marinaio, è caduto durante la Grande Guerra nell’affondamento del piroscafo Tripoli.

Al di là dei ricordi personali, mi chiedo che cosa cavolo abbiano in testa i docenti che hanno preso questa decisione. Pensano di educare meglio? Le cose viaggiano in una direzione che non mi piace perché questa ondata irrazionale è ormai una piena: abbiamo i pestaggi della polizia, frasi violente contro gli “sbirri” che fanno parte del dibattito pubblico come se nulla fosse, l’assalto all’arma dei Carabinieri, siamo giunti al punto che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, deve invitare il capo della Polizia al Quirinale per manifestargli la solidarietà del Colle. Tutto ciò che è Patria, bandiera, nazione, viene regolarmente calpestato dai deliri degli estremisti, da intellettuali e attivisti che trovano terreno fertile in quello che un tempo si definiva “la massa”. Un’ideologia malata, sinistra (in tutti i sensi), produce un clima di scontro sempre più forte, una follia che arriva al paradosso di fare terra bruciata attorno ai Bersaglieri e spalancare il cancello della scuola alle prediche degli imam.