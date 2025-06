Andrea Sempio, mistero inquietante: le sei telefonate sparite dai verbali

Ancora tanti i misteri sul delitto di Garlasco. Se per la morte della 26enne Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia vicino a Pavia il 13 agosto 2007, è stato condannato solo l'ex fidanzato Alberto Stasi, oggi il caso è stato riaperto e sotto la lente ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Uno dei dubbi ancora irrisolti riguarda proprio lui e le sei telefonate con due suoi amici nella mattinata del 13 agosto 2007. Telefonate che però non sarebbero state dichiarate all’epoca delle prime indagini.

Il tema di fondo resta l’orario del delitto. Con la condanna di Stasi, si stabilì che l’omicidio fu commesso in un arco temporale di 24 minuti, fra le 9,12, orario in cui la ragazza disinserisce l’allarme della villetta, e le 9,36, orario in cui Stasi comincia a utilizzare il suo pc. Se si ipotizza un altro assassino, però, la finestra di tempo del delitto potrebbe essere diversa e addirittura più ampia, compresa fra le 7 del mattino e le 14. Fra le 9.58 e le 12.18 del 13 agosto 2007, come si legge su La Stampa, furono sei i contatti telefonici tra Sempio e i suoi amici: la Procura ha deciso di fare degli approfondimenti, sequestrando anche i vecchi telefoni, perché di questi scambi non ci sarebbe traccia nei verbali del 2007.