Venezia, crolla un albero a piazzale Roma: chi c'era sotto

Un albero è crollato a Piazzale Roma, sulla folla di turisti in arrivo a Venezia: il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno. E stando alle prime ricostruzioni, almeno una decina di persone sarebbe rimasta ferita. Una donna, colpita in pieno dalla pianta, sarebbe ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I sanitari le hanno prestato le prime cure praticandole il massaggio cardiaco. La donna si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta al momento del crollo.

La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, sarebbe crollata all'improvviso staccandosi da un'aiuola nella zona cosiddetta dei 'tre ponti', vicino a un'edicola. Ed è proprio lì che di solito si fermano le persone, sia turisti che residenti, in attesa della partenza degli autobus per la terraferma. Dopo il dramma, sul posto sono subito arrivati due dirigenti del Comune, insieme al personale del 118, alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Al momento della caduta della pianta, in quella zona stava passando un gruppo di persone che stava andando a un matrimonio. Nel gruppo erano presenti anche dei bambini.